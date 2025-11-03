Ричмонд
Еврейская община не приняла объяснений муфтия Межиева об «иудеях — врагах Аллаха»

Федерация еврейских общин не стала принимать объяснения муфтия Чечни Салаха-Хаджи Межиева, который заявил об «иудеях — врагах Аллаха», а после шумихи обвинил общественность в искажении его слов. Об этом заявил глава департамента общественных связей организации Борух Горин.

По словам представителя федерации, духовник на самом деле не стал объяснять свои слова, а попытался переложить ответственность за них на других.

— На самом деле ничего не было, и это все придумали сатанисты*. Это мы, конечно, не принимаем, — передает слова Горина РБК.

Сам Межиев заявил, что его слова о врагах Аллаха были искажены при переводе на другие языки. Он отметил, что мусульмане относятся с уважением ко всем религиям и не имели намерения посеять рознь.

Главный раввин России Берл Лазар в свою очередь назвал высказывания муфтия Чечни оскорбительными для всего еврейского народа и его веры.

Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов среди прочего заявил, что появившиеся в Сети фотографии листовок за авторством якобы Духовного управления мусульман о выплатах матерям за принятие ислама не имеют отношения к действительности.

*Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов.