В Омске разыскивают пропавшую женщину и ее 10-летнего сына

2 ноября поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск» объявил о начале операции по розыску 32-летней Анастасии Митрофановой и ее 10-летнего сына Артема Щербакова. По имеющимся данным, они покинули квартиру по адресу: улица 70 лет Октября, дом 20, и до настоящего времени не вернулись.
Информация об их внешности и одежде на момент исчезновения пока не поступала. Волонтеры и правоохранительные органы просят всех, кто располагает сведениями о местонахождении женщины и ребенка, незамедлительно сообщить об этом.
Связаться с поисковым отрядом можно по телефонам:
8−999−453−77−10, 8−999−470−10−08.
Также можно обратиться в дежурную часть полиции по номеру 102.
Просьба к жителям Омска быть внимательными и оказывать содействие в поисках.