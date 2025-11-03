Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске разыскивают пропавшую женщину и ее 10-летнего сына

Анастасия Митрофанова и Артем Щербаков накануне не вернулись домой.

Источник: Комсомольская правда

2 ноября поисково-спасательный отряд «ДоброСпас-Омск» объявил о начале операции по розыску 32-летней Анастасии Митрофановой и ее 10-летнего сына Артема Щербакова. По имеющимся данным, они покинули квартиру по адресу: улица 70 лет Октября, дом 20, и до настоящего времени не вернулись.

Информация об их внешности и одежде на момент исчезновения пока не поступала. Волонтеры и правоохранительные органы просят всех, кто располагает сведениями о местонахождении женщины и ребенка, незамедлительно сообщить об этом.

Связаться с поисковым отрядом можно по телефонам:

8−999−453−77−10, 8−999−470−10−08.

Также можно обратиться в дежурную часть полиции по номеру 102.

Просьба к жителям Омска быть внимательными и оказывать содействие в поисках.