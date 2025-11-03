ВСУ превратили православный монастырь в селе Никольском в укрепрайон

По ее словам, благодаря вере и поддержке священнослужителей богослужения в обители не прекращались ни на один день. Монахиня подчеркнула, что, несмотря на все опасности и регулярные обстрелы со стороны ВСУ, все жители монастыря приняли решение остаться в стенах святой обители и продолжать духовную жизнь.