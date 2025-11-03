Автогонщик Кайл Ларсон стал двукратным чемпионом NASCAR

В результате Ларсон финишировал третьим, не возглавив ни одного круга, но этого оказалось достаточно для завоевания второго чемпионского титула в карьере. Хэмлин занял шестое место, Чейз Бриско — 18-е, а Байрон, отстав на два круга, стал 33-м. Хэмлин в пятый раз дошёл до финала сезона, но ещё ни разу не становился чемпионом.