Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автогонщик Кайл Ларсон стал двукратным чемпионом NASCAR

Кайл Ларсон, пилот команды Hendrick Motorsports, был объявлен чемпионом Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) по итогам сезона 2025 года. В финале плей-офф в Эйвондейле (Аризона, США) титул разыграли четыре гонщика: Ларсон, его партнёр по команде Уильям Байрон, а также пилоты Joe Gibbs Racing Дэнни Хэмлин и Чейз Бриско.

Источник: Life.ru

Основная борьба за победу в гонке и чемпионский титул развернулась между Дэнни Хэмлином и Уильямом Байроном. Хэмлин лидировал большую часть дистанции — 208 кругов из 319, Байрон — 52. Кайл Ларсон в середине гонки проигрывал лидерам целый круг, но смог вернуться в него.

За несколько кругов до финиша у Байрона произошёл прокол колеса, что вызвало появление жёлтых флагов и лишило его шансов на победу. На последовавшем пит-стопе команды приняли разные стратегии: Хэмлин сменил все четыре покрышки, а Ларсон — только две, что позволило ему выйти вперёд среди претендентов на титул.

В результате Ларсон финишировал третьим, не возглавив ни одного круга, но этого оказалось достаточно для завоевания второго чемпионского титула в карьере. Хэмлин занял шестое место, Чейз Бриско — 18-е, а Байрон, отстав на два круга, стал 33-м. Хэмлин в пятый раз дошёл до финала сезона, но ещё ни разу не становился чемпионом.

33-летний Кайл Ларсон выступает в NASCAR с 2013 года. Несмотря на дисквалификацию в 2020 году за расистское высказывание, он подписал контракт с Hendrick Motorsports и сразу же принёс команде чемпионский титул. В завершившемся сезоне Ларсон одержал три победы, всего в высшем дивизионе на его счету 32 финиша на первом месте.

Ранее лидер чемпионата «Формулы-1» Оскар Пиастри попал в аварию в квалификационной сессии этапа в Азербайджане, полностью уничтожив свой болид. Пилот не справился с управлением на сложном городском участке трассы в Баку и допустил жёсткое столкновение с барьером. Квалификация в целом выдалась крайне рваной, так как стюардам пришлось шесть раз прерывать сессию красными флагами из-за различных происшествий.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.