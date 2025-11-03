В Омской области завершается уборочная кампания, несмотря на сложные погодные условия

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в Омской области подходит к завершению уборочная кампания. По данным регионального министерства сельского хозяйства, на сегодняшний день обмолочено свыше 1,7 миллиона гектаров зерновых и зернобобовых культур — это 91% от общей посевной площади. Намолочено уже более 3,8 миллиона тонн зерна.
Полностью завершили уборку зерновых в Большеуковском, Знаменском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Усть-Ишимском и Называевском районах. В Нижнеомском и Полтавском районах также завершён обмолот зерновых, однако там продолжается уборка масличных культур.
На финальной стадии находятся работы в Одесском, Исилькульском, Москаленском и Муромцевском районах, где уже обработано более 98% посевных площадей. В этих же муниципалитетах, а также в Нижнеомском районе, завершается уборка масличных — обмолочено свыше 93,6% их посевов.
Аграрии региона продолжают работать в усиленном режиме, чтобы максимально сохранить урожай и завершить полевые работы в сжатые сроки.