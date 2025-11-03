По делу об убийстве экс-нардепа Кивы допросили его телохранителя

Как стало известно источникам ТАСС в правоохранительных структурах, допросы были проведены с участием близкой знакомой покойного парламентария и его личного телохранителя. Дополнительно сообщается, что телохранитель Кивы также подвергся проверке с использованием полиграфа.
Один из представителей правоохранительных органов проинформировал агентство, что были организованы очные ставки, в которых участвовали сам Амирханян, указанная знакомая экс-депутата и его телохранитель.
Дело, касающееся соучастия в убийстве Кивы (согласно статье 105 Уголовного кодекса РФ), было объединено с другими материалами, возбуждёнными против Амирханяна. Эти материалы включают обвинения в легализации средств, добытых преступным путём (статья 174.1 УК РФ), а также по двум эпизодам уклонения от уплаты налогов (статья 199 УК РФ).
Напомним, что тело бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы обнаружили в Подмосковье 7 декабря 2023 года с двумя огнестрельными ранениями. В СК предположили, что к убийству могут быть причастны украинские спецслужбы. Сам Кива ранее признавался, что знает об угрозах со стороны СБУ. Экс-депутат Олег Царёв также заявлял, что именно украинские спецслужбы стоят за расправой. Позже в Подмосковье был арестован 44-летний бизнесмен Араик Амирханян, которому предъявили обвинение в пособничестве убийству. На Украине его также разыскивают по делу о мошенничестве.
