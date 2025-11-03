Минимум 24 человека погибли при лобовом столкновении автобуса и грузовика в Индии

Пассажирский автобус со студентами и офисными работниками ехал в столицу штата Хайдарабад. Неподалеку от деревни Мирзагуда в него влетел грузовик. Удар от столкновения был настолько сильным, что гравий из его кузова упал на автобус, придавив нескольких пассажиров.