Минимум 24 человека погибли при лобовом столкновении автобуса и грузовика в Индии

Автобус с примерно 70 пассажирами столкнулся с грузовиком в штате Телангана на юге Индии. Согласно последним данным, в ДТП погибли по меньшей мере 24 человека.
Пассажирский автобус со студентами и офисными работниками ехал в столицу штата Хайдарабад. Неподалеку от деревни Мирзагуда в него влетел грузовик. Удар от столкновения был настолько сильным, что гравий из его кузова упал на автобус, придавив нескольких пассажиров.
Среди погибших оказались оба водителя, несколько женщин и десятимесячный ребенок со своей матерью. Пострадавших доставили в государственную больницу Чевеллы, а тех, кто был в критическом состоянии, направили в Хайдарабаду.
— Представители полиции заявили, что число погибших может увеличиться, поскольку некоторые пострадавшие остаются в тяжелом состоянии, — передает газета Hindustan Times.
Правоохранители арестовали 81-летнюю автомобилистку, которая насмерть сбила 64-летнюю женщину на электросамокате. ДТП произошло вечером в районе улиц Кодселл-авеню и Годдард-стрит в Норт-Йорке на севере Торонто, Канада.