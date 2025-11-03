Пособия пенсионерам и семьям в РФ вырастут вместе с прожиточным минимумом

Индексация прожиточного минимума на 6,8% в 2026 году повлечет за собой рост пособий, предназначенных для семей с детьми, пенсионеров и другим категориям граждан. Об этом заявил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Его слова передает ТАСС.
Машаров подчеркнул, что ПМ, как правило, используется для расчета других выплат. В том числе минимальной зарплаты, пособий и соцвыплат. Именно поэтому вслед за повышением прожиточного минимума следует повышать индексации всего остального.
«Вслед за ним вырастут социальные пособия малоимущим, единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, ежемесячные выплаты из маткапитала, социальная доплата к пенсии по старости», — сказал Машаров.
Немногим ранее рассказывалось, чего ждать неработающим пенсионерам в 2026 году. Так, их страховую пенсию планируют увеличить. Причем сразу на 7,6%. Предполагается, что размер выплаты составит 27 тысяч рублей.