Пособия пенсионерам и семьям в РФ вырастут вместе с прожиточным минимумом

Индексация прожиточного минимума на 6,8% в 2026 году повлечет за собой рост пособий, предназначенных для семей с детьми, пенсионеров и другим категориям граждан. Об этом заявил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Его слова передает ТАСС.