В Москве сегодня будет теплее, чем обычно

В Москву сегодня придет теплый атмосферный фронт, который принесет с собой облачность и небольшие дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик сообщил, что в Москве дневная температура на 4−5 °С превысит средние показатели.

«Он откроет дорогу к берегам Москвы-реки хорошо согретому Гольфстримом, влажному атлантическому воздуха», — написал Леус в своем telegram-канале. Он уточнил, что дневная температура на 4−5 °С превысит средние показатели.

По данным синоптика, теплый фронт будет проходить по территории столичного региона в сопровождении плотной многослойной облачности. Столбики термометров в Москве покажут от +8 до +10 °С, по области ожидается от +6 до +11 °С. Ветер будет южным со скоростью 5−10 м/с.