В Москве сегодня будет теплее, чем обычно

По данным синоптика, теплый фронт будет проходить по территории столичного региона в сопровождении плотной многослойной облачности. Столбики термометров в Москве покажут от +8 до +10 °С, по области ожидается от +6 до +11 °С. Ветер будет южным со скоростью 5−10 м/с.