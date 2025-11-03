Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске выставлен на продажу бизнес-центр на Фрунзе с фасадом-спиралью

Здание расположено в центре города, рядом с метромостом.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на продажу выставлен необычный бизнес-центр по адресу улица Фрунзе, 38, всего в нескольких минутах ходьбы от метромоста. Стоимость объекта — 803 миллиона рублей.

Главной архитектурной особенностью здания стал фасад, выполненный в виде спирали, который визуально перекликается с московской башней «Эволюция». Объект был построен в 2014 году и имеет общую площадь свыше 4 тысяч квадратных метров.

Бизнес-центр может стать привлекательным вариантом для инвесторов. Подойдет для коммерческого использования или проведения бизнес-форумов.

Ранее мы писали, что омский СКК им. Блинова пошел на металлолом.