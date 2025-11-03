В Омске выставлен на продажу бизнес-центр на Фрунзе с фасадом-спиралью

В Омске на продажу выставлен необычный бизнес-центр по адресу улица Фрунзе, 38, всего в нескольких минутах ходьбы от метромоста. Стоимость объекта — 803 миллиона рублей.
Главной архитектурной особенностью здания стал фасад, выполненный в виде спирали, который визуально перекликается с московской башней «Эволюция». Объект был построен в 2014 году и имеет общую площадь свыше 4 тысяч квадратных метров.
Бизнес-центр может стать привлекательным вариантом для инвесторов. Подойдет для коммерческого использования или проведения бизнес-форумов.
