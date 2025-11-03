Топ-5 главных новостей в Молдове 3 ноября 2025: Почему министра МВД не беспокоит рост тяжких преступлений в Молдове; в Кишиневе нездоровый парень нападал на беззащитных девушек; последний теплый день в Молдове &mdas

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 3 ноября 2025:
1. Страшно на улицу выйти: В Молдове резко возросло число тяжких преступлений, но глава МВД радуется «успехам» и рапортует о 300 млн евро, потраченным на облегченную выдачу справок и прочую модернизацию.
2. Равнодушие стало нормой: В Кишиневе у мужчины прихватило сердце прямо у супермаркета, а медики стоявшей рядом скорой отказались оказать ему первую помощь — они были в магазине.
3. В Кишиневе задержали парня с психическими отклонениями: Он нападал на беззащитных девушек даже в троллейбусах.
4 Молдавские реалии: Комбатанты, захватившие дом в Кишиневе, теперь продают доставшиеся им бесплатно квартиры за 400 тысяч евро.
5 Спрос на дорогие квартиры упал, зато земля становится «золотой»: Заветные «сотки» под Кишиневом стоят 1,5 млн леев.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Почему Молдову никогда не примут в ЕС без Приднестровья и при чем тут «кипрский прецедент»: Властям ПАС придется договариваться с Россией — как им этого не хочется.
«Кипрский прецедент» не подходит Молдове — кто говорит обратное, тот врет (далее…).
Пенсионный стаж в Молдове можно купить за деньги: Во сколько гражданам обойдется ранний уход на заслуженный отдых.
В Молдове можно купить трудовой стаж, но цена на него отпугивает (далее…).
Нового премьера радует, что в Румынии хуже, чем в Молдове, президент Санду приглашает румын посмотреть на доведенную до нищеты нашу страну: И никто за 4 года не попытался навести порядок там, где они получили власть.
Очень по-пасовски — сравнивать ситуацию в Молдове с другими странами и ничего не делать в нашей республике (далее…).