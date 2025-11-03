Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 3 ноября 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 3 ноября 2025:

1. Страшно на улицу выйти: В Молдове резко возросло число тяжких преступлений, но глава МВД радуется «успехам» и рапортует о 300 млн евро, потраченным на облегченную выдачу справок и прочую модернизацию.

2. Равнодушие стало нормой: В Кишиневе у мужчины прихватило сердце прямо у супермаркета, а медики стоявшей рядом скорой отказались оказать ему первую помощь — они были в магазине.

3. В Кишиневе задержали парня с психическими отклонениями: Он нападал на беззащитных девушек даже в троллейбусах.

4 Молдавские реалии: Комбатанты, захватившие дом в Кишиневе, теперь продают доставшиеся им бесплатно квартиры за 400 тысяч евро.

5 Спрос на дорогие квартиры упал, зато земля становится «золотой»: Заветные «сотки» под Кишиневом стоят 1,5 млн леев.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

