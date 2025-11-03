В Черном и Азовском морях измельчала рыба

«Природа вносит свои коррективы. Ни наука не может объяснить, никто. По всей вероятности, наш Азово-Черноморский ассортимент имеет синусоиду, так называемую цикличность. То есть это может быть 12-летний цикл, 6-летний цикл подъема популяции того или иного вида и также его спада по природным факторам», — сказал глава одного из рыбных предприятий Керчи Анатолий Скрипниченко, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым об уменьшении размера рыбы.
Скрипниченко подчеркнул, что на рыбных прилавках магазинов и рынков продается только та рыба, которая утверждена правилами и нормами рыболовства по видовому составу и по размерному ряду.
«При том контроле, который сегодня осуществляется в рыбодобывающей отрасли на рыбоприемных пунктах, отслеживание продукта абсолютно соответствует его размерному ряду. Что касается хамсы, барабули и всех остальных видов рыб, размерный ряд выдержан, нет никаких перегибов в этом плане и нарушений правил рыбоводства», — сказал спикер.
При этом глава Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб заметил, что хоть рыба и стала меньше по размерам, но это не значит, что рыбаки вылавливают «детей».
«Рыба стала мельче, но это не “дети”. Мы обсуждали с учеными этот вопрос. Есть какая-то причина (уменьшения размеров рыбы — ред.), но она связана чисто с биологией. Была версия, что, может, рыбаки все-таки виноваты, переловили, но траловый промысел ведется на огромных пространствах — от мыса Тарханкут до Сочи. И везде рыба такая», — сказал глава ассоциации рыбопромышленников.
Он добавил, что рыба такого небольшого размера нерестится и воспроизводится. При этом, сказал Сивочуб, черноморская килька за последние несколько лет стала крупнее.
«Пройдет время, и ставрида будет крупнее, и барабуля. Надо немного подождать. Здесь очевидная цикличность», — подытожил спикер.