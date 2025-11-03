«С семьей случилась ужасная ситуация»: Трамп отреагировал на происходящее в королевской семье Британии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп публично отреагировал на кадровые решения внутри британской королевской семьи. Комментируя действия короля Карла III в отношении его брата, Трамп заявил, что произошедшее является ужасным событием для всей семьи.
«Это ужасная вещь, которая случилась с семьей», — уточнил глава Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Других комментариев о происходящем в Британии Трамп давать не стал.
Напомним, что монарх официально лишил принца Эндрю всех воинских званий, королевских титулов и покровительств. Отныне младший брат короля не может именоваться «Его Королевское Высочество». Он будет известен просто как Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Решение Букингемского дворца стало ответом на многолетний скандал, окончательно подорвавший репутацию герцога Йоркского.
Ситуация усугубилась для Эндрю новым ударом. Он лишился права на проживание в королевской резиденции Royal Lodge в Виндзоре. Официальное уведомление предписывает ему освободить тридцатикомнатный особняк, который он занимал более двадцати лет. По данным источников, именно там он жил с бывшей супругой Сарой Фергюсон и собаками породы корги, оставшимися от покойной королевы Елизаветы II.
Однако король Карл III не оставил брата без поддержки. Сообщается, что монарх разрешил Эндрю переехать в частный дом в королевском поместье Сандрингем в Норфолке. Именно там Виндзоры традиционно отмечают Рождество. Известно, что король взял на себя финансирование переезда и пообещал выделять брату средства на содержание из личного бюджета.
Причины столь суровых санкций подробно освещаются в британской прессе. Издание Daily Mail, ссылаясь на экспертов, раскрыло детали скандального поведения Эндрю. Известный историк и специалист по монархии Эндрю Лауни прямо заявил об отсутствии у экс-герцога каких-либо моральных принципов. По словам эксперта, принц годами использовал своё служебное положение как инструмент для личного обогащения и сомнительных знакомств.
Лауни привёл в пример официальный визит Эндрю в Таиланд в 2001 году. Историк утверждает, что принц, переживавший тогда кризис среднего возраста, заказал в свой номер в пятизвёздочном отеле услуги сорока проституток всего за четыре дня. Подчёркивается, что эта поездка была частью его работы на посту торгового представителя Великобритании, который финансировался из кармана британских налогоплательщиков. Данные о поведении Эндрю в Таиланде впоследствии нашли подтверждение из нескольких независимых источников, включая корреспондента Reuters и члена таиландской королевской семьи.