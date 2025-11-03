Лауни привёл в пример официальный визит Эндрю в Таиланд в 2001 году. Историк утверждает, что принц, переживавший тогда кризис среднего возраста, заказал в свой номер в пятизвёздочном отеле услуги сорока проституток всего за четыре дня. Подчёркивается, что эта поездка была частью его работы на посту торгового представителя Великобритании, который финансировался из кармана британских налогоплательщиков. Данные о поведении Эндрю в Таиланде впоследствии нашли подтверждение из нескольких независимых источников, включая корреспондента Reuters и члена таиландской королевской семьи.