Тренер омского «Авангарда» Александр Свитов отмечает 43-й день рождения

Сегодня свой день рождения празднует Александр Свитов, помощник главного тренера хоккейного клуба «Авангард». Ему исполнилось 43 года. Свитов известен болельщикам не только как тренер, но и как бывший игрок «ястребов», защищавший цвета команды в разные периоды карьеры. Коллеги, фанаты и друзья поздравляют Александра с днем рождения и желают ему крепкого здоровья, семейного благополучия и новых профессиональных успехов.