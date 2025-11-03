Тренер омского «Авангарда» Александр Свитов отмечает 43-й день рождения

Сегодня свой день рождения празднует Александр Свитов, помощник главного тренера хоккейного клуба «Авангард». Ему исполнилось 43 года. Свитов известен болельщикам не только как тренер, но и как бывший игрок «ястребов», защищавший цвета команды в разные периоды карьеры. Коллеги, фанаты и друзья поздравляют Александра с днем рождения и желают ему крепкого здоровья, семейного благополучия и новых профессиональных успехов.
«В Омске любят Александра не только за профессиональную работу на тренерском мостике, но и за те сезоны, которые он провёл на льду в цветах “ястребов”. Желаем крепкого сибирского здоровья, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях!», — отметили в клубе.
В составе «Авангарда» он провел в общей сложности более 200 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф КХЛ и суперлиги, став одним из лидеров коллектива в середине 2000-х годов.
Александр родился 3 ноября 1982 года в Свердловске (ныне Екатеринбург). Первые профессиональные шаги Александр начал в ярославском «Локомотиве», затем играл в НХЛ за «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Коламбус Блю Джекетс». Вернувшись в Россию, он выступал за «Авангард», «Салават Юлаев», ЦСКА и «Трактор». В 2015 году завершил игровую карьеру и перешел на тренерскую работу.
С 2023 года Свитов входит в тренерский штаб «Авангарда» в качестве помощника главного тренера.