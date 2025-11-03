Белорус отсудил у магазина компенсацию из-за стекла в купленном торте. Подробности обнародовали в пресс-службе Гомельского областного суда.
Согласно информации, 2 апреля 2025 года истец купил два торта «Дамские пальчики» за 34,49 рубля и подарил их. В момент употребления одного из тортов внутри был обнаружен кусок стекла. Данное было зафиксировано на фото. Мужчина сразу же позвонил продавцу и попросил заменить товар. Ему посоветовали привезти торты по месту покупки для проведения проверки качества кондитерских изделий.
Мужчина 3 апреля заявил о расторжении договора купли-продажи, возврате уплаченных денег, а также выплате компенсации морального вреда в 150 рубле и убытков за поездку на такси. Комиссия в составе сотрудников магазина провела проверку и составила заключение о качестве товара.
«Согласно данному заключению элементов стекла в изделии обнаружено не было, товар способен удовлетворить потребности потребителя и является товаром надлежащего качества», — привели подробности в суде.
И добавили, что на следующий день после передачи тортов продавцу, истцу по телефону сообщили: второй торт принять у него не могут, так как основания для этого нет и его срок годности истек.
Суд изучил фото торта с куском стекла, переписку сторон, показания свидетелей. Было установлено, что ответчик нарушил закон о защите прав потребителя. Кроме того, компания не провела проверку второго торта, то есть не доказала, что он был хорошего качества.
Суд Гомельского района расторг договор розничной купли-продажи кондитерских изделий — двух тортов «Дамские пальчики». С ответчика в пользу истца взыскали 34,49 рубля, неустойку в 15 рублей, а также моральную компенсацию в размере 100 рублей. Кроме того, с ответчика также взыскали штраф в бюджет в размере 149,49 рубля.
