Ученые нашли новый вид гигантского медведя, обитавшего на территории России

Ученые установили и описали новый вид обитавшего на территории современной России гигантского медведя уракан Борисяка, вымершего порядка пяти-шести миллионов лет назад. Об этом рассказал директор Палеонтологического института имени Борисяка Российской академии наук Алексей Лопатин.

По словам эксперта, этот вид был назван в честь первого руководителя научного учреждения Алексея Борисяка, который тоже занимался изучением ископаемых косолапых. Конкретно эти останки обнаружили во время раскопок в Ставропольском крае.

Специалист уточнил, что описанный вид по размеру сопоставим с крупнейшими представителями современных бурых медведей, то есть его средний вес был около 700 килограммов. Он отметил, что это был активный хищник, способный к быстрому бегу.

— Древние медведи изучены далеко не исчерпывающим образом, так что новые виды еще будут находить в разных странах мира, в том числе и в России, — передает слова Лопатина РИА Новости.

Почти полностью сохранившийся скелет неизвестного ранее вида ихтиозавра юрского периода ранее нашли на побережье в британском Дорсете. Обнаруженная морская рептилия, достигавшая около трех метров в длину, получила название Xiphodracon goldencapensis, что можно перевести как «мечевидный дракон».