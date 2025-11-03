Чума уже здесь. Почему врачи считают вейпы угрозой

Где бы мы ни были — на остановке общественного транспорта, в парке, у магазина — можно увидеть дымящих молодых людей. В руках у них обычно «электронки» или, как их ещё называют, вейпы. И вроде бы ничего страшного: дым пахнет фруктами или ягодами, нет ни пепла, ни угольков, как с обычными сигаретами. Но врачи бьют тревогу. По их словам, вейпы — это чума XXI века. Эти устройства незаметно, но очень эффективно разрушают здоровье молодёжи. Как это происходит? Есть ли путь назад, если ты бросил курить?