Чума уже здесь. Почему врачи считают вейпы угрозой

Где бы мы ни были — на остановке общественного транспорта, в парке, у магазина — можно увидеть дымящих молодых людей. В руках у них обычно «электронки» или, как их ещё называют, вейпы. И вроде бы ничего страшного: дым пахнет фруктами или ягодами, нет ни пепла, ни угольков, как с обычными сигаретами. Но врачи бьют тревогу. По их словам, вейпы — это чума XXI века. Эти устройства незаметно, но очень эффективно разрушают здоровье молодёжи. Как это происходит? Есть ли путь назад, если ты бросил курить?
EVALI заказывали?
Одна из самых страшных бед в том, говорят специалисты, что молодые люди не понимают, что вейп — это не игрушка и не развлечение, а девайс, который постепенно уничтожает организм.
Эти устройства всё популярнее среди молодых людей, но многие недооценивают риски, связанные с их использованием. Раньше считалось, что вейпы менее опасны, чем настоящие сигареты. Но исследования говорят нам о том, что они оказывают негативное влияние на организм, особенно на дыхательную систему. Пар, образуемый электронными сигаретами, содержит микрочастицы никотина, ароматизаторы, пропиленгликоль, глицерин и химические вещества. Всё это вызывает раздражение и воспаление дыхательных путей. Частицы пара проникают глубоко в лёгочную ткань, достигая альвеол, повреждая поверхность лёгких и снижая способность поглощать кислород.
При регулярном курении растёт риск возникновения хронического бронхита, астмы и даже эмфиземы лёгких. Из-за вейпов в последние 10 лет появились новые специфические диагнозы. К примеру, EVALI — тяжёлое воспаление лёгких. Оно сопровождается резким ухудшением самочувствия, острой дыхательной недостаточностью и требует госпитализации. Также в перечне недугов — хронические патологии, при которых поражаются соединительные ткани.
«Кроме того, длительное употребление электронных сигарет повышает вероятность онкологических заболеваний дыхательной системы, хотя этот эффект ещё недостаточно изучен. Существуют несколько факторов риска развития рака при курении вейпов. В частности, многие жидкости для “электронок” содержат токсины и канцерогены (формальдегид, ацетальдегид и акролеин).
Некоторые компоненты устройств выделяют частицы микропластика и металлов. Попадая в организм с паром, они могут накапливаться в органах и провоцировать воспаления и мутацию клеток. Доказано, что постоянное курение электронных сигарет вызывает генетические изменения в клетках дыхательных путей", — рассказывает врач.
Влияет на развитие эмбриона
Также вейпы негативно влияют на репродуктивное здоровье как мужчин, так и женщин, ведь вредные вещества, проникая в организм, могут воздействовать на половые железы.
«Компоненты пара способны снижать подвижность и жизнеспособность сперматозоидов, увеличивать количество аномалий ДНК. Это значительно уменьшает шансы успешного оплодотворения яйцеклетки. Вредные вещества в жидкостях для вейпов могут нарушать баланс половых гормонов, влияя на овуляцию у женщин и продукцию тестостерона у мужчин. У беременных повышается риск преждевременных родов, низкого веса малышей и проблем с развитием плода», — отмечает эксперт.
Многие подростки считают: если курить вейп редко, то вреда не будет. Однако это не так. По словам специалистов, даже эпизодическое применение «электронок» оказывает негативное влияние. Оно может проявиться как сразу, так и спустя некоторое время. Создаётся нагрузка на печень, сердце, почки. Многие вредные вещества способны накапливаться, что чревато долговременными последствиями. «Парение» ослабляет иммунную защиту организма, делает молодых людей уязвимыми перед инфекциями и простудными заболеваниями.
«Зависимость формируется очень быстро. Никотин воздействует на рецепторы мозга, способствуя изменению настроения, повышению тревожности и депрессии. Могут наблюдаться расстройства внимания и памяти, обострение существующих аллергических реакций, снижение сопротивляемости стрессу», — предупреждает эксперт.
На краю жизни
В Сети не раз появлялись жуткие сообщения о том, что ребёнку или подростку стало плохо из-за вейпа.
"Фиксировали случаи, когда подростки теряли сознание или впадали в коматозное состояние после использования электронных сигарет и вейпов. Основная причина таких происшествий связана с двумя факторами. Первый — это передозировка никотином. В большинстве жидкостей для электронных сигарет содержится высокая концентрация этого вещества.
Даже одна затяжка может привести к сильнейшему отравлению. Часто это случается с несовершеннолетними, чьи организмы менее устойчивы к воздействию алкалоида. Симптомы острого отравления никотином: головокружение, тошнота, рвота, судороги, потеря сознания, замедленное сердцебиение, редкое дыхание и даже вплоть до остановки сердца и смерти", — поясняет специалист.
Второй фактор — индивидуальная непереносимость компонентов. Дело в том, что у некоторых подростков повышенная чувствительность к ингредиентам вейпов (ароматизаторы, консерванты, стабилизаторы). Реакция в таких случаях проявляется в виде аллергического шока, анафилаксии или другого критического состояния, приводящего к потере сознания.
Упасть в обморок или впасть в кому может каждый? Вероятность таких ситуаций зависит от множества факторов, включая индивидуальные особенности организма, чувствительность к компонентам, наличие сопутствующих заболеваний, о которых молодые люди часто даже не подозревают. Каждый случай вейпинга сопряжён с риском, считают доктора.
Во время курения лёгким наносится серьёзный вред. Обратимый ли это процесс?
"Да, но скорость и степень восстановления зависят от ряда факторов, включая продолжительность курения, возраст, состояние здоровья и индивидуальные особенности организма, — рассказывает врач. — Уже через несколько часов после последнего использования вейпа начинается очищение лёгких от накопленных токсинов и загрязнений. Организм активирует механизм самоочистки, удаляя смолу, отложившуюся на стенках бронхов и альвеол.
Ресничные структуры, которые защищают дыхательные пути от проникновения патогенов, начинают регенерироваться примерно через две-три недели. Постепенно повышается эффективность защиты организма от инфекций. Со временем снижается вероятность острых и хронических болезней органов дыхания (бронхиальная астма, хронический бронхит
Исследования специалистов говорят о том, что через месяц после отказа от вейпа заметно уменьшается кашель, появляется больше энергии. Спустя полгода объём лёгких увеличивается. К ним возвращается полноценная работоспособность. На полное восстановление могут уйти годы, особенно в случаях, если стаж курения был большим.
Как отказаться от вейпа?
Врачи отмечают: отказ от курения требует осознанного подхода и поддержки близких.
Порядок действий
1. Твёрдо решить отказаться от вейпа. Записать на листочек по пунктам, почему это важно. Список держим при себе, чтобы перечитывать в моменты соблазна.
2. Проконсультироваться у специалиста. Можно обратиться к наркологу или психологу, который занимается именно зависимостями. Врач оценит степень вашей привязанности и предложит варианты терапии.
3. Постепенно снижать дозировку никотина. Переходить на продукты с меньшим его содержанием.
4. Если нет противопоказаний, можно использовать медикаментозные препараты, помогающие уменьшить тягу к никотину. Они назначаются врачом индивидуально (для кого-то это никотинсодержащая жвачка, для кого-то — антидепрессанты, облегчающие синдром отмены,
5. Найти альтернативу курению. Заменить его спортом, хобби, прогулками на свежем воздухе. Это помогает отвлечься и сократить число эпизодов тяги.
6. Поделиться своим решением с близкими, попросить их поддержать вас. Это важно.