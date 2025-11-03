Ричмонд
Выживший в авиакатастрофе в Индии рассказал о жизни после крушения

В авиакатастрофе в Индии погибли 279 человек, единственный выживший — Вишваш Кумар Рамеш.

Единственный выживший при крушении рейса Ахмадабад-Лондон в Индии 12 июня 2025 года Вишваш Кумар Рамеш рассказал, как живет после авиакатастрофы, материал из The Sun перевел aif.ru.

По словам Рамеша, он до сих пор не может уснуть и постоянно думает о брате, который погиб в этом самолете.

«Я потерял всё. Бог дал мне жизнь, но отнял у меня всё счастье, которое я испытывал. Я чудом выжил, но потерял всё. Я потерял брата. Я сломлен. Мой брат был моей опорой. Мои мать, отец и младший брат полностью сломлены морально», — поделился мужчина.

Он также отметил, что авиакомпания не оказала поддержку ему и его семье после катастрофы.

Напомним, Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India потерпел крушение в Ахмадабаде 12 июня, он летел в Великобританию. Пилоты судна предупредили диспетчеров о неполадках через пару минут после взлета, самолет не мог набрать высоту. В авиакатастрофе погибли 279 человек, 19 из них — на земле. Единственным выжившим оказался 40-летний Вишваш Кумар Рамеш, он сидел на месте 11А.

Ранее в США пассажиры были госпитализированы после резкого сброса самолетом высоты.