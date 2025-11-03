В Башкирии 20-летний водитель «Четырнадцатой» насмерть сбил пешехода

Поздним вечером 2 ноября в Стерлитамакском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, около 21 часов на 28-м километре трассы Стерлитамак-Салават, 20-летний водитель ща рулем ВАЗ-2114 насмерть сбил пешехода.
По данным дорожной полиции, водитель «Четырнадцатой» двигался в сторону Стерлитамака, а пешеход перебегал дорогу в неустановленном месте. В результате наезда, неизвестный мужчина скончался на месте происшествия.
— По данному факту проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ГАИ Башкирии.
