Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии 20-летний водитель «Четырнадцатой» насмерть сбил пешехода

Житель Башкирии за рулем ВАЗ-2114 насмерть сбил пешехода на трассе.

Источник: Комсомольская правда

Поздним вечером 2 ноября в Стерлитамакском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. Как сообщили в республиканской Госавтоинспекции, около 21 часов на 28-м километре трассы Стерлитамак-Салават, 20-летний водитель ща рулем ВАЗ-2114 насмерть сбил пешехода.

По данным дорожной полиции, водитель «Четырнадцатой» двигался в сторону Стерлитамака, а пешеход перебегал дорогу в неустановленном месте. В результате наезда, неизвестный мужчина скончался на месте происшествия.

— По данному факту проводится проверка, — сообщили в пресс-службе ГАИ Башкирии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.