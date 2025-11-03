Овчинский: около 120 семей переехали в новостройку в Чечерском проезде

Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы сообщила о завершении строительства жилого комплекса в ЮЗАО площадью двадцать тысяч квадратных метров. Комплекс расположен в районе Зюзино по адресу: Черноморский бульвар, дом 20. На этом месте ранее находился старый дом, расселенный по программе реновации. В двухсекционном здании предусмотрено 184 квартиры общей площадью около одиннадцати тысяч квадратных метров, семь из которых адаптированы для маломобильных граждан. Во дворе проведены работы по озеленению и благоустройству, включая детскую и спортивную площадки, а также зону для отдыха. Вблизи новостройки находятся станции метро «Севастопольская» и «Каховская».