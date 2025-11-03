Овчинский: около 120 семей переехали в новостройку в Чечерском проезде

Более 120 семей переехали в новостройку, возведенную по программе реновации на юго-западе Москвы, в Чечерском проезде. Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский, участникам программы предоставляются квартиры с готовой улучшенной отделкой.
«В июне жители четырех старых домов на 1-й Мелитопольской улице и в Джанкойском проезде начали поэтапное переселение в новый жилой комплекс по программе реновации по адресу: Чечерский проезд, дом 28, корпуса 1 и 2. На сегодня новоселье в квартирах отпраздновали 119 семей», — цитирует слова Овчинского пресс-служба столичного Департамента градостроительной политики.
Овчинский отметил, что для обеспечения удобства переезда для москвичей город предоставляет бесплатные услуги грузчиков и транспорт. Воспользоваться сервисом «Помощь в переезде» можно через портал mos.ru или в Центре информирования по переселению.
В целом в районе Южное Бутово планируется расселить 18 домов, и более двух тысяч человек получат новые квартиры.
Для подготовки к переезду доступна общая инструкция в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru. В ней можно узнать о порядке переезда, необходимых документах для заключения договора и ссылках на полезные услуги. При настройке параметров переезда инструкция адаптируется под конкретную жизненную ситуацию.
Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы сообщила о завершении строительства жилого комплекса в ЮЗАО площадью двадцать тысяч квадратных метров. Комплекс расположен в районе Зюзино по адресу: Черноморский бульвар, дом 20. На этом месте ранее находился старый дом, расселенный по программе реновации. В двухсекционном здании предусмотрено 184 квартиры общей площадью около одиннадцати тысяч квадратных метров, семь из которых адаптированы для маломобильных граждан. Во дворе проведены работы по озеленению и благоустройству, включая детскую и спортивную площадки, а также зону для отдыха. Вблизи новостройки находятся станции метро «Севастопольская» и «Каховская».
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что почти двести пятнадцать тысяч горожан начнут переселение по реновации в ближайшие три года. Программа была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона столичных жителей, предусматривая расселение свыше пяти тысяч домов.