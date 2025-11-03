Россиянам объяснили, чем может обернуться отказ снять обложку с водительских прав

Согласно разъяснениям Госавтоинспекции, инспектор имеет право потребовать удостоверение для проверки без обложки, если у него возникли сомнения в его подлинности. Если водитель отказывается выполнить это требование, его действия расцениваются как воспрепятствование. Нарушителю грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей, арест до пятнадцати суток или обязательные работы сроком до 120 часов. При этом решение о мере ответственности принимается в каждом случае индивидуально.