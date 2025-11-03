Россиянам объяснили, чем может обернуться отказ снять обложку с водительских прав

В России водителям, отказывающимся передать инспектору ГИБДД водительское удостоверение без обложки, грозит серьезное наказание. Как стало известно ТАСС, за такие действия могут привлечь по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции.
Согласно разъяснениям Госавтоинспекции, инспектор имеет право потребовать удостоверение для проверки без обложки, если у него возникли сомнения в его подлинности. Если водитель отказывается выполнить это требование, его действия расцениваются как воспрепятствование. Нарушителю грозит штраф от двух до четырех тысяч рублей, арест до пятнадцати суток или обязательные работы сроком до 120 часов. При этом решение о мере ответственности принимается в каждом случае индивидуально.
Параллельно в стране рассматривается еще одна инициатива, касающаяся водителей. Как сообщил глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов, в России может быть создан перечень лекарств, прием которых станет основанием для лишения прав. Речь идет о препаратах, ухудшающих концентрацию внимания, таких как снотворные и успокоительные. Законопроект, вводящий ответственность за управление автомобилем после приема таких медикаментов, уже был принят Госдумой в первом чтении весной текущего года.