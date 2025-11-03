Ричмонд
Длина тоннеля через Берингов пролив может составить до 112 километров

В зависимости от проекта трасса может протянуться и на 98 километров.

Источник: Аргументы и факты

Длина тоннеля через Берингов пролив может составить от 98 до 112 километров, заявил автор проекта, ученый Виктор Разбегин.

«Минимальная ширина пролива в этом месте составляет около 83 километров. Но, во-первых, нужно считать вместе с выходами. Во-вторых, трасса идет чуть-чуть не по самому кратчайшему расстоянию, учитывая то, что в середине пролива есть два острова — Ратманова и Крузенштерна. Между ними всего 4,5 километра, и их очень удобно использовать для строительства. Поэтому трасса, проходящая через эти острова, в зависимости от варианта проекта, как раз колеблется от 98 до 112 километров», — рассказал Разбегин РИА Новости.

О перспективах создания тоннеля между Чукоткой и Аляской в октябре заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с другими странами Кирилл Дмитриев.

