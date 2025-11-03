4 ноября в Казани ряд автобусов будут ходить по измененному маршруту

Автобусы № 89 проследуют в прямом направлении по ул. К. Маркса, ул. Пушкина, ул. Право-Булачной, площади Тысячелетия, Кремлевской дамбе и далее по маршруту. В обратном направлении автобусы будут курсировать по Кремлевской дамбе, площади Тысячелетия, ул. Лево-Булачной, ул. Пушкина, ул. Горького, ул. Н. Ершова и далее по маршруту.