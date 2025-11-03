4 ноября в Казани ряд автобусов будут ходить по измененному маршруту

В центре столицы Татарстана 4 ноября от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви пройдет крестный ход. В связи с этим в городе временно изменятся схемы движения четырех автобусных маршрутов.
Как сообщает комитет по транспорту города, с 7:00 и до завершения мероприятия автобусы №№ 22, 28, 28а, 89 будут курсировать по следующей схеме.
Автобусы № 22 проследуют по Кремлевской дамбе, площади Тысячелетия, ул. Лево-Булачной, ул. Пушкина, ул. Горького, ул. Н. Ершова и далее по маршруту. В обратном направлении автобусы поедут по ул. К. Маркса, ул. Пушкина, ул. Право-Булачной, площади Тысячелетия, Кремлевской дамбе и далее по маршруту.
Автобусы № 28 будут курсировать по схеме: ул. К. Маркса — ул. Пушкина — ул. Право-Булачная — площадь Тысячелетия — Кремлевская дамба и далее по маршруту.
Автобусы № 28а поедут через Кремлевскую дамбу, площадь Тысячелетия, ул. Лево-Булачную, ул. Пушкина, ул. Горького, ул. Н. Ершова и далее по маршруту.
Автобусы № 89 проследуют в прямом направлении по ул. К. Маркса, ул. Пушкина, ул. Право-Булачной, площади Тысячелетия, Кремлевской дамбе и далее по маршруту. В обратном направлении автобусы будут курсировать по Кремлевской дамбе, площади Тысячелетия, ул. Лево-Булачной, ул. Пушкина, ул. Горького, ул. Н. Ершова и далее по маршруту.
Ранее сообщалось, что в связи с проведением в столице Татарстана крестного хода введут временные ограничения на движение транспорта по ряду улиц. Ограничения будут действовать 4 ноября с 7:00.