Овчинский: Около 120 семей переехали в новостройку в Чечерском проезде

— На сегодня новоселье в квартирах отпраздновали 119 семей. Для того чтобы переезд для москвичей был комфортным, город бесплатно предоставляет услуги грузчиков и автомобиль. Воспользоваться сервисом «Помощь в переезде» можно на портале mos.ru либо в Центре информирования по переселению, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.