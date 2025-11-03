Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овчинский: Около 120 семей переехали в новостройку в Чечерском проезде

В юго-западной части столицы в рамках программы реновации более 120 семей переехали в новый жилой комплекс на Чечерском проезде. Квартиры в новых домах оснащены готовой улучшенной отделкой. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы Владислав Овчинский.

Источник: Freepik

Новый жилой комплекс расположен по адресу: Чечерский проезд, дом 28, корпуса 1 и 2. В него переехали жители четырех старых домов на 1-й Мелитопольской улице и в Джанкойском проезде. Переселение началось еще в июне.

— На сегодня новоселье в квартирах отпраздновали 119 семей. Для того чтобы переезд для москвичей был комфортным, город бесплатно предоставляет услуги грузчиков и автомобиль. Воспользоваться сервисом «Помощь в переезде» можно на портале mos.ru либо в Центре информирования по переселению, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Всего в районе Южное Бутово планируется расселение 18 домов — свыше двух тысяч москвичей получат новые квартиры, добавляет пресс-служба департамента градостроительной политики.