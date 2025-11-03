Овчинский: Около 120 семей переехали в новостройку в Чечерском проезде

Новый жилой комплекс расположен по адресу: Чечерский проезд, дом 28, корпуса 1 и 2. В него переехали жители четырех старых домов на 1-й Мелитопольской улице и в Джанкойском проезде. Переселение началось еще в июне.
— На сегодня новоселье в квартирах отпраздновали 119 семей. Для того чтобы переезд для москвичей был комфортным, город бесплатно предоставляет услуги грузчиков и автомобиль. Воспользоваться сервисом «Помощь в переезде» можно на портале mos.ru либо в Центре информирования по переселению, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Всего в районе Южное Бутово планируется расселение 18 домов — свыше двух тысяч москвичей получат новые квартиры, добавляет пресс-служба департамента градостроительной политики.