Весил под тонну и был сильно больше сородичей: Ученые рассказали, какой медведь раньше жил в России

Ученые установили и описали новый вид вымершего гигантского медведя, жившего на территории РФ порядка пяти-шести миллионов лет назад. Животное было значительно крупнее сородичей и весило почти тонну. Об этом пишет РИА Новости.
Как отмечает издание, об открытии рассказал директор Палеонтологического института имени Борисяка РАН Алексей Лопатин. Он подчеркнул, что лично описал новый вид вымершего медведя. Тот получил название уракан Борисяка — в честь Алексея Алексеевича Борисяка, первого директора его учебного заведения, изучавшего ископаемых медведей.
«Мной описан новый вид из вымершей группы гигантских медведей, родственной современным большим пандам», — сказал Лопатин.
Тогда же добавил, что описанный им вид был крупным. Его вес составлял свыше 700 кг. Размеры же напоминали те, что встречаются у крупных современных особей. Однако это не мешало медведю охотиться.
«Уракан Борисяка был большим даже по меркам гигантских медведей, приближаясь к максимальному размеру представителей этой группы. Как и все ураканы, это был крупный активный хищник, способный к быстрому бегу», — добавил Лопатин.
Он подытожил, что пока древние медведи до конца не изучены. Поэтому исследования продолжаются. И не исключено, что в будущем удастся описать новые виды.
Немногим ранее удивительное открытие сделали новосибирские ученые. Они обнаружили новый вид древних морских существ. Все благодаря исследованиям в реке Яя в Кемеровской области. Там нашли конодонта, возраст которого составляет не менее 358 миллионов лет.