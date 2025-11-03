Владислав Овчинский: В Чечерском проезде новоселье справили почти 120 семей

«В июне жители четырех старых домов на 1-й Мелитопольской улице и в Джанкойском проезде начали поэтапное переселение в новый жилой комплекс по программе реновации по адресу: Чечерский проезд, дом 28, корпуса 1 и 2, — сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский. — На сегодня новоселье в квартирах отпраздновали 119 семей. Для того чтобы переезд для москвичей был комфортным, город бесплатно предоставляет услуги грузчиков и автомобиль. Воспользоваться сервисом “Помощь в переезде” можно на портале mos.ru либо в Центре информирования по переселению».