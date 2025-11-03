Владислав Овчинский: В Чечерском проезде новоселье справили почти 120 семей

На юго-западе Москвы в рамках программы реновации завершается переселение жителей в современный жилой комплекс, расположенный в Чечерском проезде. Уже 119 семей получили ключи от новых квартир с усовершенствованной отделкой.
«В июне жители четырех старых домов на 1-й Мелитопольской улице и в Джанкойском проезде начали поэтапное переселение в новый жилой комплекс по программе реновации по адресу: Чечерский проезд, дом 28, корпуса 1 и 2, — сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский. — На сегодня новоселье в квартирах отпраздновали 119 семей. Для того чтобы переезд для москвичей был комфортным, город бесплатно предоставляет услуги грузчиков и автомобиль. Воспользоваться сервисом “Помощь в переезде” можно на портале mos.ru либо в Центре информирования по переселению».
Всего в районе Южное Бутово планируется расселить 18 жилых зданий. Благодаря программе реновации новое жилье получат более двух тысяч человек.
Подробное руководство доступно в суперсервисе «Переезд по программе реновации». Инструкция позволяет понять все этапы переезда, узнать о требуемых документах для подписания договора и перейти к нужным онлайн-услугам. Система также формирует персонализированные рекомендации с учетом конкретных обстоятельств заявителя.
Программа реновации стартовала в августе 2017 года. Ее реализация затрагивает интересы порядка миллиона москвичей и включает расселение 5176 домов. Сергей Собянин дал поручение в два раза нарастить темпы выполнения программы.
Москва демонстрирует один из самых высоких показателей по вводу жилья в стране. Такой масштаб строительства соответствует задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».