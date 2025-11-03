Надгробный памятник белорусскому писателю Змитроку Бядуле откроют через пять лет после перезахоронения его останков из Казахстана

— Я очень хорошо помню похороны в Уральске. Хоронил отца Колосовский театр, который, как ни странно, в то время гастролировал в городе. Я помню все до мелочей, это было буквально театральное действо: высокий постамент, обтянутый красным, к гробу вели ступеньки, тоже обтянутые красной тканью. И когда меня вели прощаться с отцом, я карабкался по этим ступенькам. Потом были похороны на кладбище. Все это было совершенно обыденным делом для окружающих, но не для нашей семьи.