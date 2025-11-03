Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Надгробный памятник белорусскому писателю Змитроку Бядуле откроют через пять лет после перезахоронения его останков из Казахстана

Надгробие писателя Бядули откроют через пять лет после перезахоронения останков.

Источник: Комсомольская правда

Надгробный памятник белорусскому писателю Змитроку Бядуле откроют через пять лет после перезахоронения его останков из Казахстана. Подробности сообщили в эфире «Первого информационного телеканала».

В понедельник, 3 ноября 2025 года, на Восточном кладбище в Минске будет открыт надгробный памятник писателю Змитроку Бядуле. Начало церемонии запланировано на 12.00. Памятник был создан по инициативе Музея истории белорусской литературы, а также при поддержке сотен неравнодушных белорусов, которые принимали участие в благотворительном сборе средств. Авторами монумента выступили скульптор Сергей Гумилевский и архитектор Виктор Карака.

Дата для открытия надгробия была выбрана не случайно — 84 года назад, 3 ноября 1941-го, белорусский писатель умер. Это произошло неподалеку от казахстанского города Уральска во время пути семьи Бядули и других белорусских интеллигентов в эвакуацию. Там, в Уральске, литератор, чьи произведения сегодня проходят в белорусских школах, и был похоронен.

В советские годы вернуть прах классика белорусской литературы в республику пытались шесть раз, но по разным причинам все срывалось. Процесс перезахоронения на родине, как рассказывала «Комсомолка», начался в феврале 2020 года. Тогда была проведена эксгумация останков Змитрока Бядули в Казахстане, затем урну с прахом доставили в Минск, где ее встретил сын писателя Ефим Плавник (подробнее мы писали здесь). В интервью он вспоминал события 3 ноября 1941-го:

— Ехали медленно: путь в основном был одноколейный, и на станциях мы подолгу пропускали составы на фронт. В вагоне ехало там 40 человек, из оборудования — только нары, которых на всех не хватало. Потому все мужчины стояли. Я помню картинку, как они покачивались при движении состава. И вдруг отец упал. Вот и все, мгновенная смерть от инфаркта.

Также Ефим Плавник вспоминал сами похороны:

— Я очень хорошо помню похороны в Уральске. Хоронил отца Колосовский театр, который, как ни странно, в то время гастролировал в городе. Я помню все до мелочей, это было буквально театральное действо: высокий постамент, обтянутый красным, к гробу вели ступеньки, тоже обтянутые красной тканью. И когда меня вели прощаться с отцом, я карабкался по этим ступенькам. Потом были похороны на кладбище. Все это было совершенно обыденным делом для окружающих, но не для нашей семьи.

Останки Змитрока Бядули перезахоронили в Минске 3 ноября 2020 года на Алеее почетных захоронений Восточного кладбища. И вот пришло время открытия памятника классику литературы.