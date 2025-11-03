Надгробный памятник белорусскому писателю Змитроку Бядуле откроют через пять лет после перезахоронения его останков из Казахстана. Подробности сообщили в эфире «Первого информационного телеканала».
В понедельник, 3 ноября 2025 года, на Восточном кладбище в Минске будет открыт надгробный памятник писателю Змитроку Бядуле. Начало церемонии запланировано на 12.00. Памятник был создан по инициативе Музея истории белорусской литературы, а также при поддержке сотен неравнодушных белорусов, которые принимали участие в благотворительном сборе средств. Авторами монумента выступили скульптор Сергей Гумилевский и архитектор Виктор Карака.
Дата для открытия надгробия была выбрана не случайно — 84 года назад, 3 ноября 1941-го, белорусский писатель умер. Это произошло неподалеку от казахстанского города Уральска во время пути семьи Бядули и других белорусских интеллигентов в эвакуацию. Там, в Уральске, литератор, чьи произведения сегодня проходят в белорусских школах, и был похоронен.
В советские годы вернуть прах классика белорусской литературы в республику пытались шесть раз, но по разным причинам все срывалось. Процесс перезахоронения на родине, как рассказывала «Комсомолка», начался в феврале 2020 года. Тогда была проведена эксгумация останков Змитрока Бядули в Казахстане, затем урну с прахом доставили в Минск, где ее встретил сын писателя Ефим Плавник (подробнее мы писали здесь). В интервью он вспоминал события 3 ноября 1941-го:
— Ехали медленно: путь в основном был одноколейный, и на станциях мы подолгу пропускали составы на фронт. В вагоне ехало там 40 человек, из оборудования — только нары, которых на всех не хватало. Потому все мужчины стояли. Я помню картинку, как они покачивались при движении состава. И вдруг отец упал. Вот и все, мгновенная смерть от инфаркта.
Также Ефим Плавник вспоминал сами похороны:
— Я очень хорошо помню похороны в Уральске. Хоронил отца Колосовский театр, который, как ни странно, в то время гастролировал в городе. Я помню все до мелочей, это было буквально театральное действо: высокий постамент, обтянутый красным, к гробу вели ступеньки, тоже обтянутые красной тканью. И когда меня вели прощаться с отцом, я карабкался по этим ступенькам. Потом были похороны на кладбище. Все это было совершенно обыденным делом для окружающих, но не для нашей семьи.
Останки Змитрока Бядули перезахоронили в Минске 3 ноября 2020 года на Алеее почетных захоронений Восточного кладбища. И вот пришло время открытия памятника классику литературы.