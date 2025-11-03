Ричмонд
Федерация еврейских общин не приняла объяснения муфтия Чечни за слова о врагах

Горин заявил, что надеется услышать внятные объяснения словам о «врагах Аллаха».

Источник: Комсомольская правда

В Федерации еврейских общин России (ФЕОР) потребовали публичных извинений от муфтия Чечни Салах-хаджи Межиева за его высказывания в адрес иудеев. Об этом заявил РБК руководитель департамента общественных связей федерации Борух Горин.

По словам Горина, никто не опроверг слова муфтия, а запись эфира ток-шоу «Чеченская история. Война и мир», где они прозвучали, необъяснимо пропала. Горин подчеркнул, что его организация не получила никаких внятных объяснений. Вместо них, по его информации, прозвучали заявления о том, что слова были неправильно поняты, а всю ситуацию якобы раздули некие «сатанисты». В ФЕОР такое объяснение сочли неприемлемым.

Ранее главный раввин России Берл Лазар также отреагировал на инцидент. В своем официальном заявлении он выразил глубокое разочарование выступлением чеченского муфтия, в котором тот назвал еврейский народ «врагами Аллаха» и обвинил в распространении атеизма.