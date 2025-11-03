Федерация еврейских общин не приняла объяснения муфтия Чечни за слова о врагах

По словам Горина, никто не опроверг слова муфтия, а запись эфира ток-шоу «Чеченская история. Война и мир», где они прозвучали, необъяснимо пропала. Горин подчеркнул, что его организация не получила никаких внятных объяснений. Вместо них, по его информации, прозвучали заявления о том, что слова были неправильно поняты, а всю ситуацию якобы раздули некие «сатанисты». В ФЕОР такое объяснение сочли неприемлемым.