Востребованные профессии 2025: где больше всего платят и кем быть через 10 лет

Шестое место у инженеров и рабочих специальностей. Страна активно развивает производство, поэтому технические специалисты очень нужны. Так, например, сварщик-аргонщик может рассчитывать на зарплату от 120 до 500 тысяч рублей, токарь — до 250 тысяч, оператор станков с программным управлением — до 200 тысяч. Инженерам платят от 50 до 200 тысяч в зависимости от специализации.