Востребованные профессии 2025: где больше всего платят и кем быть через 10 лет

Больше всего сейчас в России востребованы IT-специалисты.
К концу 2025 года на российском рынке труда резко увеличился спрос на специалистов по 3D-печати и интернету вещей (IoT). Об этом сообщила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова. По ее словам, компании активно ищут сотрудников, которые работают с цифровыми технологиями и производством.
Особенно нужны эксперты по 3D-печати, интернету вещей, а также разработчики виртуальной и дополненной реальности. В некоторых регионах спрос на таких специалистов вырос на 11−41%. Подробнее о самых денежных профессиях года и какие специалисты будут востребованы в будущем — в материале URA.RU.
Официанты и эксперты по 3D-печати: в ком сейчас нуждается российский рынок труда.
Больше всего на hh.ru открыто вакансий из сферы услуг.
По данным платформы hh.ru за третий квартал 2025 года, в России больше всего открыто вакансий в сфере услуг. Компании активно ищут поваров, кондитеров, пекарей, администраторов, официантов и бариста. При этом самой денежной из таких «массовых» профессий стал автослесарь — ему предлагают в среднем больше 120 тысяч рублей.
Параллельно стал резко расти спрос на узких IT-специалистов: на экспертов по 3D-печати, интернету вещей (когда датчики в устройствах подключены к сети) и на создателей виртуальной реальности. В некоторых регионах спрос на них вырос почти вдвое. Связано это с тем, что страна активно замещает иностранные технологии своими, сообщила Игнатова.
Топ-12 самых высокооплачиваемых профессий в России 2025 году.
1. IT-специалисты и программисты.
Из-за цифровизации и внедрения искусственного интеллекта IT-специалисты возглавили рейтинг высокооплачиваемых профессий. Программисты, знающие Java, Python или C++, получают очень хорошие предложения. Так, например, DevOps-инженеры зарабатывают порядка 250 тысяч рублей, специалисты по данным — от 200 тысяч, frontend-разработчики — до 220 тысяч, архитекторы программного обеспечения — от 380 до 500 тысяч рублей. Разработчики искусственного интеллекта получают около 300 тысяч, программисты 1С — в среднем 150 тысяч рублей.
2. Врачи.
Стоматологи в Москве могут зарабатывать больше 200 тысяч рублей.
На втором месте по уровню доходов находятся врачи. Медицинским сотрудникам сейчас платят намного больше, чем принято думать. Особенно хорошо зарабатывают стоматологи — в Москве им предлагают больше 200 тысяч рублей. Высокие зарплаты получают хирурги разных специализаций. Косметологи, репродуктологи и врачи УЗИ зарабатывают свыше 100 тысяч рублей.
3. Финансисты.
Третью строчку занимают финансисты. Специалисты, которые умеют управлять деньгами компании и прогнозировать рынок, очень ценятся. Финансовый аналитик получает около 150 тысяч рублей, опытный специалист — от 200 тысяч, аудитор — от 140 тысяч. Финансовым директорам платят от 130 до 800 тысяч рублей.
4. Нефтяники и газовики.
Хорошо зарабатывают в России специалисты нефтяной отрасли.
Нефтегазовая отрасль — одна из важнейших для экономики страны. Специалисты здесь всегда востребованы: от бурильщиков и техников до инженеров, геологов и руководителей. Большинство месторождений находится в отдаленных районах с суровым климатом, поэтому работа идет вахтовым методом и требует хорошего здоровья и стрессоустойчивости. Однако высокие зарплаты в отрасли компенсируют все сложности.
5. Топ-менеджеры.
Пятое место занимают топ-менеджеры. Руководители получают высокие зарплаты, соответствующие уровню их ответственности. Коммерческому директору платят от 300 тысяч рублей ежемесячно, операционному — от 150 тысяч, генеральному — от 400 тысяч. В крупных компаниях зарплаты могут достигать до двух миллионов рублей.
6. Инженеры и рабочие специальности.
Шестое место у инженеров и рабочих специальностей. Страна активно развивает производство, поэтому технические специалисты очень нужны. Так, например, сварщик-аргонщик может рассчитывать на зарплату от 120 до 500 тысяч рублей, токарь — до 250 тысяч, оператор станков с программным управлением — до 200 тысяч. Инженерам платят от 50 до 200 тысяч в зависимости от специализации.
7. Менеджеры по продажам.
Седьмыми идут менеджеры по продажам, чей талант к коммуникации и заключению сделок. Такие люди могут зарабатывать больше 100−150 тысяч рублей в месяц.
8. Юристы.
Юристы могут рассчитывать на зарплату от 80 тысяч рублей.
Хорошие юристы по-прежнему нужны и хорошо оплачиваются. Корпоративным юристам платят от 80 тысяч рублей, в адвокатских конторах зарплата зависит от количества дел.
9. Специалисты по кибербезопасности.
Девятыми в списке значатся специалисты по кибербезопасности, защищающие данные от хакеров. Их зарплаты варьируются от 80 до 300 тысяч рублей в зависимости от опыта.
10. Строители и архитекторы.
Кроме того, сейчас особенно нужны проектировщики зданий, дорог и мостов, так как в стране идет активное строительство. Средняя зарплата в строительстве превышает 120 тысяч рублей.
11. Ученые.
Государство также активно инвестирует в научные разработки, поэтому ученые хорошо зарабатывают в России.
Также государство и крупные компании активно вкладывают деньги в научные исследования. Ученые, работающие над перспективными разработками, могут достаточно хорошо зарабатывать.
12. Логисты и водители.
Замыкают рейтинг логисты и водители. Например, дальнобойщики с опытом зарабатывают от 200 до 260 тысяч рублей в месяц, водители грузовиков, таксисты и курьеры — от 120 тысяч. Работники складов получают больше 100 тысяч рублей.
Профессии будущего: в какие сферы стоит идти работать.
В ближайшие 10 лет самыми востребованными в России, по мнению населения и оценкам правительства, будут сферы IT, биотехнологий, машиностроения, авиации, здравоохранения и добычи ресурсов. На основе этого можно выделить семь перспективных профессий.
Финансовый аналитик получает больше 100 тысяч рублей.
Первой в списке стоит профессия инженера. Именно инженеры создают окружающую нас среду — от домов и транспорта до гаджетов. Наиболее актуальными направлениями станут искусственный интеллект, робототехника, биотехнологии и кибернетика. Средняя зарплата инженера сегодня составляет около 98 000 рублей.
Второй высоко востребованной профессией будущего является финансовый аналитик. Этот специалист управляет денежными потоками компаний и анализирует рынки, а востребован в банках, государственных учреждениях и финтехе. Его средний доход оценивается в 114 000 рублей.
Третье место занимает маркетолог. Эта профессия остается одной из самых стабильных, ведь компании всегда будут нуждаться в продвижении. Особенно ценятся сейчас цифровые маркетологи, SMM-специалисты и бренд-менеджеры. Заработок маркетолога в среднем равен 83 000 рублей.
Средний доход психолога в России — 83 тысячи рублей.
Четвертой, и одной из самых популярных, является профессия IT-специалиста. Несмотря на некоторые сложности с импортом оборудования, страна остро нуждается в разработчиках собственного софта и сервисов. Будет расти спрос на инженеров-программистов, архитекторов облачных решений и тестировщиков. Средняя зарплата разработчика достигает 115 000 рублей.
Пятой важной профессией становится психотерапевт или психолог. В обществе растет осведомленность о ментальном здоровье, что увеличивает спрос на помощь. В будущем особенно будут нужны нейропсихологи, детские и семейные психологи. Их средний доход составляет 83 000 рублей.
Шестой неизменно востребованной сферой остается медицина. Острый дефицит кадров в здравоохранении и старение населения обеспечивают спрос на врачей (терапевтов, педиатров, врачей УЗИ) и средний медицинский персонал. Врач ультразвуковой диагностики, например, получает в среднем 107 000 рублей.
Замыкает список специалист нефтегазовой отрасли. Эта сфера остается фундаментом экономики, и в ней наблюдается отток и старение кадров. Компании заинтересованы в привлечении молодых инженеров-нефтяников, геологов и бурильщиков, чья средняя зарплата может достигать 139 000 рублей.