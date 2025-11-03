В США полиция спустя 63 года нашла убийцу изнасилованной в храме школьницы

В США полиция спустя 63 года раскрыла изнасилование и убийство 10-летней Кэрол Энн Догерти в церкви Пенсильвании, суд признал виновным в преступлении Уильяма Шрейдера, материал из The Sun перевел aif.ru.
Как выяснило следствие, Догерти проезжала на велосипеде мимо церкви Святого Марка в Бристоле 22 октября 1962 года, она остановилась, чтобы помолиться, но так и не вернулась домой. Позже ее обнаружили мертвой рядом с храмом.
Более 60 лет правоохранители искали насильника и убийцу. В декабре 2024 года в органы обратился пасынок Шрейдера, он рассказал, что отец перед смертью в 2002 году признался в преступлении.
Оказалось, что Шрейдер уже отбывал наказание в тюрьме за несколько изнасилований и еще одно убийство — когда в Пенсильвании началось следствие, он уехал, женился и насиловал дочерей супруги.
«Хотя Шрейдер скончался в 2002 году, теперь его имя окончательно связано с преступлением, унесшим жизнь Кэрол Энн. К такому выводу мы пришли, сопоставив улики, собранные несколько десятилетий назад, и результаты недавних расследований», — заявила окружной прокурор округа Бакс Джен Шорн.
По словам младшей сестры Кэрол Энн, Кей Таланча, она благодарна полиции за то, что теперь душа девочки может успокоиться из-за восторжествовавшей справедливости.
