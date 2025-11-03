Ричмонд
+11°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин напомнил об ограниченном количестве сим-карт в одни руки

С 1 ноября в России заработали новые ограничения на количество сим-карт, которые можно зарегистрировать на одного человека. Согласно новому закону, граждане России могут иметь не более 20 номеров, а мигранты — не более 10, напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

С 1 ноября начинается блокировка «лишних» сим-карт.

С 1 ноября в России заработали новые ограничения на количество сим-карт, которые можно зарегистрировать на одного человека. Согласно новому закону, граждане России могут иметь не более 20 номеров, а мигранты — не более 10, напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В октябре было зафиксировано превышение порога по числу сим-карт: у 89 тысяч российских абонентов, на которых оформлено почти 6,5 миллиона телефонных номеров; у 37 тысяч мигрантов с 757 тысячами сим-карт», — сообщил Вячеслав Володин в своем telegram-канале.

Теперь операторы связи обязаны заблокировать услуги связи для тех, кто превысил лимит. Проверить количество зарегистрированных SIM-карт и заблокировать ненужные номера можно через специальный раздел на портале «Госуслуги». Этой возможностью уже воспользовались около 200 тысяч человек.

Новые меры направлены на борьбу с телефонным мошенничеством. По данным Генпрокуратуры и МВД, впервые за несколько лет удалось сократить количество зарегистрированных фактов киберпреступлений. Всего в 2025 году было принято 10 федеральных законов, направленных на защиту граждан от мошенников.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше