Часть омичей сможет весной отметить новый профессиональный праздник

Интересно, что в Омской области сварщики входят в число самых востребованных специалистов с высоким уровнем зарплат. Согласно исследованию портала hh.ru, сварщики входят в топ профессий с высокой зарплатой: в 8% вакансий для них заявлен доход от 200 тысяч рублей.