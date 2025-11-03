Часть омичей сможет весной отметить новый профессиональный праздник

С будущей весны россияне, включая омичей, смогут отмечать новый профессиональный праздник — День сварщика. Соответствующий указ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Новый праздник призван подчеркнуть значимость сварочного дела для промышленности, строительства и инфраструктурных проектов страны.
Праздник будет отмечаться ежегодно в последнюю пятницу мая — дату выбрали с учетом традиций профессионального сообщества сварщиков, где этот день уже давно считается неофициальным праздником. Таким образом, первое официальное празднование состоится 29 мая 2026 года.
Интересно, что в Омской области сварщики входят в число самых востребованных специалистов с высоким уровнем зарплат. Согласно исследованию портала hh.ru, сварщики входят в топ профессий с высокой зарплатой: в 8% вакансий для них заявлен доход от 200 тысяч рублей.
