Умерла журналистка Мария Фролова

В 2017 году Мария присоединилась к команде «Ленты.ру», встав в строй отдела «Силовые структуры». Коллеги отмечали, что благодаря своему таланту, трудолюбию и врожденному журналистскому чутью она очень быстро трансформировалась в настоящего профессионала. Её интересы не ограничивались криминальными сводками: Мария смело бралась за такие острые темы, как злоупотребления в правоохранительных органах и проблема домашнего насилия. Её материалы и расследования, как подчеркивали читатели, всегда выделялись скрупулезным вниманием к деталям, глубоким погружением в суть проблемы и особой, пронзительной интонацией, которая акцентировала внимание на человеческой трагедии. В 2021 году Мария Фролова перешла из «Ленты.ру» в «Известия», где продолжила работу над статьями о социальной проблематике.