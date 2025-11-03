Володин рассказал о законах, принятых Госдумой для борьбы с мошенничеством

«Проверить количество оформленных сим-карт можно на Госуслугах в специальном разделе. Там же есть возможность заблокировать ненужные или незнакомые номера, установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи. Сервисом за 2 месяца воспользовались около 200 тысяч человек. Эти меры направлены на борьбу с мошенничеством», — отметил он.