Володин рассказал о законах, принятых Госдумой для борьбы с мошенничеством

Володин: в 2025 году приняли 10 законов, направленных на борьбу с мошенничеством.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Всего в 2025 году принято 10 федеральных законов, направленных на борьбу с мошенничеством, и уже в первом полугодии удалось остановить темпы роста киберпреступлений, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Всего в 2025 году принято 10 федеральных законов в этой части. Уже в первом полугодии удалось остановить темпы роста киберпреступлений. Впервые за несколько лет сократилось общее число зарегистрированных фактов мошенничества. Об этом свидетельствуют данные Генпрокуратуры и МВД», — написал Володин в своем канале в Max.

Председатель Госдумы рассказал, что вступила в силу норма федерального закона, которая позволяет блокировать сим-карты в случае превышения установленного лимита: гражданину России можно регистрировать на себя не более 20 абонентских номеров, мигранту — не более 10.

«Ранее обсуждали с вами эту тему. Большинство высказалось за уменьшение количества сим-карт в одни руки. В ходе анализа правоприменения закона вернёмся к рассмотрению данного вопроса», — добавил Володин.

Он также привел информацию Роскомнадзора, согласно которой в октябре было зафиксировано превышение порога по числу сим-карт: у 89 тысяч российских абонентов, на которых оформлено почти 6,5 миллионов телефонных номеров, у 37 тысяч мигрантов с 757 тысячами сим-карт.

С 1 ноября операторы мобильной связи, по словам председателя Госдумы, не имеют права предоставлять им услуги по абонентским номерам.

«Проверить количество оформленных сим-карт можно на Госуслугах в специальном разделе. Там же есть возможность заблокировать ненужные или незнакомые номера, установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи. Сервисом за 2 месяца воспользовались около 200 тысяч человек. Эти меры направлены на борьбу с мошенничеством», — отметил он.

Володин подчеркнул, что предварительные результаты реализации норм законов показывают, что созданная система позволяет уберечь россиян от действий кибермошенников и финансовых потерь.

