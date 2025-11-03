Уголовное дело завели на вора в законе Васю Бандита за хранение оружия

Напомним, что 10 июня 2020 года было опубликовано видео задержания Игоря Кокунова, известного в криминальном мире как Вася Бандит, в его доме в Московской области. На кадрах была видна резиденция с фонтаном, деревянными срубами и беседками. Бабушкинский суд Москвы заключил его под стражу, затем перевёл под домашний арест, а в 2022 году он сбежал из России за день до очередного заседания. 30 октября 2024 года Кокунов был экстрадирован из Албании в Россию. В июле этого года криминальный авторитет был госпитализирован из СИЗО «Матросская Тишина» в тяжёлом состоянии. 16 сентября Московский областной суд признал его виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и назначил наказание в виде восьми лет двух месяцев колонии особого режима со штрафом в один миллион рублей. Во время судебных прений прокурор просил приговорить Кокунова к десяти годам колонии особого режима.