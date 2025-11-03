Уголовное дело завели на вора в законе Васю Бандита за хранение оружия

«Кинжал с надписью: “В единстве — наша сила” направить в следственные органы для приобщения к уголовному делу по обвинению Кокунова», — говорится в документах.
Кокунов ранее был осуждён на восемь лет колонии особого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии. Санкция статьи 222 части 4 УК РФ, по которой ему инкриминируется незаконное хранение оружия организованной группой, предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.
Адвокаты Кокунова обратились в Преображенский суд Москвы с просьбой об освобождении его от дальнейшего наказания в связи с болезнью. Рассмотрение ходатайства назначено на 5 ноября в закрытом режиме.
Напомним, что 10 июня 2020 года было опубликовано видео задержания Игоря Кокунова, известного в криминальном мире как Вася Бандит, в его доме в Московской области. На кадрах была видна резиденция с фонтаном, деревянными срубами и беседками. Бабушкинский суд Москвы заключил его под стражу, затем перевёл под домашний арест, а в 2022 году он сбежал из России за день до очередного заседания. 30 октября 2024 года Кокунов был экстрадирован из Албании в Россию. В июле этого года криминальный авторитет был госпитализирован из СИЗО «Матросская Тишина» в тяжёлом состоянии. 16 сентября Московский областной суд признал его виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и назначил наказание в виде восьми лет двух месяцев колонии особого режима со штрафом в один миллион рублей. Во время судебных прений прокурор просил приговорить Кокунова к десяти годам колонии особого режима.
