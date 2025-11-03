Ричмонд
Какая погода ждет жителей Башкирии в понедельник, 3 ноября

В Башкирии ожидается мокрый снег и гололедица на дорогах.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 3 ноября, в Башкирии ожидается переменная облачность, без существенных осадков. По данным метеорологов, местами прогнозируется мокрый снег и снег с дождем. Ветер будет северного направления, 2−7 м/с, местами с порывами до 13 метров в секунду.

В госкомитете Башкирии по ЧС предупреждают жителей республики о гололедице на отдельных участках автомобильных дорог. А утром в регионе наблюдался туман с ухудшением видимости до 500−1000 метров.

Сегодня днем специалисты Башгидрометцентра прогнозируют температуру воздуха по республике до +1,+3°С. Значительная облачность сменится небольшой, существенных осадков в светлое время суток не ожидается.

