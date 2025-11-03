Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Без электричества, но с графиком: жители Кишинёва останутся без света в течение дня

Отключения электричества запланированы сегодня в трёх секторах столицы.

Источник: Комсомольская правда

Публикуем список адресов.

Буюканы:

Алба-Юлия, 5, А. Маринеску, 1−11, 2−16, 16/1, 26A, Флорешть, 1−17, 6−20A, Инешть, 2, 4, 6, 6A, И. Л. Караджале, 29−33, 33A, 30−32, Перилор, 2B, Спикулуй, 104, 106, 108 — с 09:00 до 17:00.

Конституцией, 8, 8/1, И. Крянгэ, 49/1, Пьяца Унирий Принчипателор, 1, 1/26, Ш. Лукиан, 1 — частично с 11:00 до 15:00.

Сучава, 154/1 — частично с 12:00 до 17:00.

Центр:

А. Бернардацци, 1, А. Матеевича, 5−9, Тигина, 2, 3−13 — частично с 09:00 до 16:00.

Рышкановка:

А. Панн, 7/2, 19, Колина Пушкин, 4, 8a, И. Прункул, 2, 3, 6−24, 13, 13G, Мит. Бэнулеску-Бодони, 20, 61, П. Рареш, 22, 33−37, Сф. Андрей, 20 — частично с 09:00 до 12:00.