Без электричества, но с графиком: жители Кишинёва останутся без света в течение дня

Публикуем список адресов.
Буюканы:
Алба-Юлия, 5, А. Маринеску, 1−11, 2−16, 16/1, 26A, Флорешть, 1−17, 6−20A, Инешть, 2, 4, 6, 6A, И. Л. Караджале, 29−33, 33A, 30−32, Перилор, 2B, Спикулуй, 104, 106, 108 — с 09:00 до 17:00.
Конституцией, 8, 8/1, И. Крянгэ, 49/1, Пьяца Унирий Принчипателор, 1, 1/26, Ш. Лукиан, 1 — частично с 11:00 до 15:00.
Сучава, 154/1 — частично с 12:00 до 17:00.
Центр:
А. Бернардацци, 1, А. Матеевича, 5−9, Тигина, 2, 3−13 — частично с 09:00 до 16:00.
Рышкановка:
А. Панн, 7/2, 19, Колина Пушкин, 4, 8a, И. Прункул, 2, 3, 6−24, 13, 13G, Мит. Бэнулеску-Бодони, 20, 61, П. Рареш, 22, 33−37, Сф. Андрей, 20 — частично с 09:00 до 12:00.