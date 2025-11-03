Курганские железнодорожники ждут повышения зарплат

В прошлом году курганским железнодорожникам повышали зарплаты в зависимости от того, на каких поездах работают локомотивные бригады. Для бригад грузовых и пассажирских локомотивов — на 20%. Для работающих на электро- и дизель-поездах, включая «Сапсаны», «Орланы», «Ласточки», «Финисты» — на 15%.