Курганские железнодорожники ждут повышения зарплат

Курганским сотрудникам РЖД проиндексируют зарплаты с 30 декабря.

Курганские железнодорожники ждут повышения зарплат. Выплаты будут проиндексированы с 30 декабря. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

«Компанией принято решение об индексации заработной платы сотрудников с 30 декабря на 5,12%», — сообщает пресс-служба ЮУЖД со ссылкой на telegram-канал «Телеграмма РЖД». Аналогичным образом проиндексируют зарплату сотрудников отраслевых учреждений здравоохранения и образования. Уточняется, что решение принято с учетом финансово-экономической ситуации в стране и в отрасли.

В прошлом году курганским железнодорожникам повышали зарплаты в зависимости от того, на каких поездах работают локомотивные бригады. Для бригад грузовых и пассажирских локомотивов — на 20%. Для работающих на электро- и дизель-поездах, включая «Сапсаны», «Орланы», «Ласточки», «Финисты» — на 15%.