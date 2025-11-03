Ричмонд
Белорусский юрист предупредила о штрафах до 168 рублей за курение на остановках

Юрист сказала белорусам о штрафах за курение на остановках.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский юрист Алена Матиевич предупредила о штрафах до 168 рублей за курение на остановках. Об этом пишет издание МЛЫН.BY.

Юрист пояснила, что в Беларуси запрещено курение сигарет, использование электронных систем курения (вейпов) на остановках по маршрутам автомобильных перевозок пассажиров, а также перевозок пассажиров городским электрическим транспортом. Запрещено курить и на посадочных площадках, которые используются для посадки и высадки пассажиров.

Юрист добавила, что за нарушение предусматривается административная ответственность в виде штрафа в размере до четырех базовых величин, или до 168 рублей (в ноябре 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля).

Тем временем курение вейпов будет запрещено в Беларуси возле и внутри подъездов многоэтажек.

Ранее адвокат назвала белорусам случаи, когда магазин может отказать в возврате одежды.

Кстати, Минздрав Беларуси назвал самостоятельные способы борьбы со стрессом.