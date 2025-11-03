Белорусский юрист предупредила о штрафах до 168 рублей за курение на остановках

Юрист пояснила, что в Беларуси запрещено курение сигарет, использование электронных систем курения (вейпов) на остановках по маршрутам автомобильных перевозок пассажиров, а также перевозок пассажиров городским электрическим транспортом. Запрещено курить и на посадочных площадках, которые используются для посадки и высадки пассажиров.