Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны РФ: в ночь на 3 ноября над Ростовской областью уничтожили 31 БПЛА

В Ростовской области силами ПВО была отражена атака 31 дрона в ночь на 3 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на понедельник, 3 ноября, над территорией Ростовской области силами ПВО была отражена атака 31 БПЛА. Это следует из сообщения в телеграм-канале министерства обороны РФ.

— С 23:00 2 ноября до 7:00 3 ноября было перехвачено и уничтожено 64 украинских беспилотных летательных аппарата. Из них 29 дронов сбиты над Ростовской областью. Еще два были уничтожены ранее, в период с 20:00 до 23:00 2 ноября, — уточнили в военном ведомстве.

Напомним, ранее губернатор Донского региона Юрий Слюсарь уточнил, что силы ПВО работали в пяти районах области. Беспилотники уничтожались над Кашарским, Боковским, Чертковским, Миллеровским и Дубовским районами.

В результате воздушной атаки никто из местных жителей не пострадал. Информация о возможных последствиях на земле сейчас уточняется.

Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!

Читайте также.

Юрий Слюсарь: ПВО отразила атаку БПЛА над пятью районами Ростовской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше