Минобороны РФ: в ночь на 3 ноября над Ростовской областью уничтожили 31 БПЛА

В ночь на понедельник, 3 ноября, над территорией Ростовской области силами ПВО была отражена атака 31 БПЛА. Это следует из сообщения в телеграм-канале министерства обороны РФ.
— С 23:00 2 ноября до 7:00 3 ноября было перехвачено и уничтожено 64 украинских беспилотных летательных аппарата. Из них 29 дронов сбиты над Ростовской областью. Еще два были уничтожены ранее, в период с 20:00 до 23:00 2 ноября, — уточнили в военном ведомстве.
Напомним, ранее губернатор Донского региона Юрий Слюсарь уточнил, что силы ПВО работали в пяти районах области. Беспилотники уничтожались над Кашарским, Боковским, Чертковским, Миллеровским и Дубовским районами.
В результате воздушной атаки никто из местных жителей не пострадал. Информация о возможных последствиях на земле сейчас уточняется.
