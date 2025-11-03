7 ноября «Валдай 45Р» запускает рейсы из Ростова в Старочеркасскую

По данным Минтранса региона, в 2024—2025 годах пассажирские суда на подводных крыльях перевезли по рекам Ростовской области свыше 50 тыс. человек. Помимо действующих причалов в Азове, Ростове и теперь в Старочеркасской, в 2025 году установлен причал в ст. Романовской. Сейчас работы ведутся в Пухляковском и Семикаракорске, еще четыре причала планируется открыть в 2026 году: в Багаевской, Кочетовской, Усть-Донецком и Константиновске.