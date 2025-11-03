Спрятал номер — лишился прав: В России напомнили о наказании для водителей

В Госавтоинспекции разъяснили, что инспектор вправе потребовать документ для проверки без обложки, если у него возникают сомнения в его подлинности. Невыполнение этого требования рассматривается как воспрепятствование работе правоохранительных органов. За такие действия предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от двух до четырех тысяч рублей, ареста на срок до пятнадцати суток или обязательных работ на срок до 120 часов. Конкретная мера наказания, как уточняется, определяется в каждом случае индивидуально, исходя из обстоятельств дела.