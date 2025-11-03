Ричмонд
Спрятал номер — лишился прав: В России напомнили о наказании для водителей

В России нечитаемый знак автомобиля грозит штрафом до пяти тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В России напомнили про меры против водителей с нечитаемыми автомобильными номерами. Как сообщает RT со ссылкой на экспертов Роскачества, за грязные или поврежденные номерные знаки автовладельцу грозит предупреждение или денежное взыскание в размере 500 рублей. Но только если скрытие номеров не было умышленным.

В то же время, если будет установлено, что водитель намеренно затруднял идентификацию знаков, используя специальные покрытия или конструкции, наказание станет существенно строже. В этом случае нарушитель может быть оштрафован на пять тысяч рублей или лишен водительских прав на срок до трех месяцев.

Параллельно с этим ужесточается контроль за документами водителей. Отказ передать инспектору ГИБДД водительское удостоверение без защитной обложки может быть расценен как неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

В Госавтоинспекции разъяснили, что инспектор вправе потребовать документ для проверки без обложки, если у него возникают сомнения в его подлинности. Невыполнение этого требования рассматривается как воспрепятствование работе правоохранительных органов. За такие действия предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от двух до четырех тысяч рублей, ареста на срок до пятнадцати суток или обязательных работ на срок до 120 часов. Конкретная мера наказания, как уточняется, определяется в каждом случае индивидуально, исходя из обстоятельств дела.