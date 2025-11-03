Чернышенко назвал число китайских студентов, обучающихся в российских вузах

Более 56 тысяч студентов из КНР обучаются в российских вузах, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе визита в Чжэнцзянский университет.
Заместитель председателя правительства находится с рабочим визитом в Китае. Чернышенко отметил, что для таких студентов в российских вузах каждый год в рамках квоты предоставляется около 1 тыс. бюджетных мест.
Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обратил внимание на существенные достижения в сфере научно-образовательного взаимодействия России и Китая.
Также сообщалось, что 2 ноября в КНР прибыл с официальным визитом премьер-министр России.
