Ричмонд
+11°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чернышенко назвал число китайских студентов, обучающихся в российских вузах

Дмитрий Чернышенко посетил Чжэнцзянский университет в ходе рабочей поездки в КНР.

Источник: Аргументы и факты

Более 56 тысяч студентов из КНР обучаются в российских вузах, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе визита в Чжэнцзянский университет.

Заместитель председателя правительства находится с рабочим визитом в Китае. Чернышенко отметил, что для таких студентов в российских вузах каждый год в рамках квоты предоставляется около 1 тыс. бюджетных мест.

Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обратил внимание на существенные достижения в сфере научно-образовательного взаимодействия России и Китая.

Также сообщалось, что 2 ноября в КНР прибыл с официальным визитом премьер-министр России.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше