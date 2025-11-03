Ананасы в России подорожали на 16%

Ранее сообщалось, что цены на шампанское тоже существенно выросли за последний год и продолжат расти к новогодним праздникам. В октябре 2025 года средняя цена бутылки достигла 1039 рублей, что на 11% больше, чем годом ранее. Эксперты отмечают, что подобная тенденция наблюдалась и в прошлом году, и прогнозируют дальнейшее подорожание к Новому году, примерно на 10%.