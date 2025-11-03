Ученый секретарь музея в Удмуртии получил президентскую премию

«О присуждении премии президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации 2025 года… Присудить премию… и присвоить почетное звание лауреата премии президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации Габдуллиной Анне Вадимовне, заместителю директора общества с ограниченной ответственностью “Открытия”, и Орлову Павлу Анатольевичу, ученому секретарю бюджетного учреждения культуры Удмуртской республики “Архитектурно-этнографический музей-заповедник “Лудорвай”, — говорится в документе.