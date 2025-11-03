Челябинцам рассказали, до чего может довести бесконечное зависание на маркетплейсах

«Бесконечные ленты со скидками и “только сегодня” созданы, чтобы нас не отпускать. Листаешь, и мозг уже в этой воронке: “А вдруг что-то выгодное пропущу?”. И здравствуй, тревога: “Зачем купил? Не лишнее ли потратил?” Такой стресс здорово бьет по настроению и нервам», — цитируют слова врача telegram-канал «Минздравствуйте».