Shot: в России подорожали ананасы

Текущий разброс цен на ананасы в московских магазинах варьируется от 600 до 1200 рублей за килограмм. На стоимость влияют несколько факторов: сорт фрукта, страна происхождения и логистические расходы. Более 80% всех ананасов, поставляемых в Россию, привозят из Коста-Рики.