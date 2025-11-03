Ричмонд
+11°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блогерша Лиза Миллер оформила банкротство и уехала в Дубай

Блогер Лиза Миллер (Елизавета Батюта) оформила банкротство из-за долгов в 233 миллиона рублей и уехала в Дубай. Об этом сообщают telegram-каналы.

Миллер продолжает продавать свои курсы в Дубае.

Блогер Лиза Миллер (Елизавета Батюта) оформила банкротство из-за долгов в 233 миллиона рублей и уехала в Дубай. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Блогерка Лиза Миллер оформила банкротство — чтобы не платить 233 миллионов налоговых долгов. После чего спокойно сбежала в Дубай», — пишет telegram-канал Mash. По данным источника, там она продолжает вести аккаунт в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) с шестью миллионами подписчиками и продавать свои курсы.

Проблемы у Миллер начались из-за схемы ухода от налогов в 2020—2021 годах. Она регистрировала новые компании, как только доход по одной фирме превышал допустимый лимит. Из-за этого бюджет недополучил около 140 миллионов рублей налога на доходы и почти 70 миллионов рублей НДС.

В апреле 2025 года Арбитражный суд Краснодара признал бизнес-коуча банкротом из-за долгов по налогам в 233 миллиона рублей. После этого блогер уехала из России. Против Миллер возбудили уголовное дело по отмыванию 130 миллионов рублей. Следствие считает, что она использовала ту же схему дробления бизнеса, что и блогеры Валерия Чекалина и Елена Блиновская. Столичный Следственный комитет решает вопрос о ее розыске. Если она вернется в Россию, ей грозит до семи лет тюрьмы.

Узнать больше по теме
Елена Блиновская: биография, карьера и арест «феи желаний»
«Королева марафонов» и «спикер желаний» — так называют Елену Блиновскую, создательницу тренингов о том, как правильно мечтать. Рассказываем о детстве блогера, как она пришла к успеху и за что ее арестовали.
Читать дальше