Блогерша Лиза Миллер оформила банкротство и уехала в Дубай

В апреле 2025 года Арбитражный суд Краснодара признал бизнес-коуча банкротом из-за долгов по налогам в 233 миллиона рублей. После этого блогер уехала из России. Против Миллер возбудили уголовное дело по отмыванию 130 миллионов рублей. Следствие считает, что она использовала ту же схему дробления бизнеса, что и блогеры Валерия Чекалина и Елена Блиновская. Столичный Следственный комитет решает вопрос о ее розыске. Если она вернется в Россию, ей грозит до семи лет тюрьмы.