Блогерша Лиза Миллер оформила банкротство и уехала в Дубай

Миллер продолжает продавать свои курсы в Дубае.
Блогер Лиза Миллер (Елизавета Батюта) оформила банкротство из-за долгов в 233 миллиона рублей и уехала в Дубай. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Блогерка Лиза Миллер оформила банкротство — чтобы не платить 233 миллионов налоговых долгов. После чего спокойно сбежала в Дубай», — пишет telegram-канал Mash. По данным источника, там она продолжает вести аккаунт в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) с шестью миллионами подписчиками и продавать свои курсы.
Проблемы у Миллер начались из-за схемы ухода от налогов в 2020—2021 годах. Она регистрировала новые компании, как только доход по одной фирме превышал допустимый лимит. Из-за этого бюджет недополучил около 140 миллионов рублей налога на доходы и почти 70 миллионов рублей НДС.
В апреле 2025 года Арбитражный суд Краснодара признал бизнес-коуча банкротом из-за долгов по налогам в 233 миллиона рублей. После этого блогер уехала из России. Против Миллер возбудили уголовное дело по отмыванию 130 миллионов рублей. Следствие считает, что она использовала ту же схему дробления бизнеса, что и блогеры Валерия Чекалина и Елена Блиновская. Столичный Следственный комитет решает вопрос о ее розыске. Если она вернется в Россию, ей грозит до семи лет тюрьмы.