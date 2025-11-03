Ричмонд
В Малайзии слон ранил лесоруба, а затем вернулся через день и убил его

Животное сначала оставило лесоруба в живых, затем вернулось и затоптало его.

Слон дважды напал на 43-летнего лесоруба Саиди Джахари из Малайзии — сначала животное ранило его, а затем вернулось, чтобы убить, материал из The Sun перевел aif.ru.

По словам суперинтенданта окружной полиции Сик Чун Фу, Джахари руководил объектом, на котором проходила вырубка леса. Ночью 28 октября он и его пятеро подчиненных спали в палатках, как услышали приближение стада слонов.

Группа укрылась в лесу, но Джахари не смог убежать от животных. Слон-вожак стал топтать его. Когда коллеги вернулись, они обнаружили мужчину живым, но с серьезными травмами.

Они эвакуировали Джахари в другое место, куда через сутки опять пришел слон. Коллеги убежали, а Джахари остался один на один с животным. На этот раз слон убил его.

«В ходе поисков был обнаружен Саиди, погибший от серьёзных травм, полученных в результате нападения слона», — подтвердил Чун Фу.

Как предположили эксперты, слон-вожак вернулся, чтобы защитить свое стадо.

Ранее школьник из Австралии вырвался от крокодила после «смертельного кувырка».