В Малайзии слон ранил лесоруба, а затем вернулся через день и убил его

Слон дважды напал на 43-летнего лесоруба Саиди Джахари из Малайзии — сначала животное ранило его, а затем вернулось, чтобы убить, материал из The Sun перевел aif.ru.
По словам суперинтенданта окружной полиции Сик Чун Фу, Джахари руководил объектом, на котором проходила вырубка леса. Ночью 28 октября он и его пятеро подчиненных спали в палатках, как услышали приближение стада слонов.
Группа укрылась в лесу, но Джахари не смог убежать от животных. Слон-вожак стал топтать его. Когда коллеги вернулись, они обнаружили мужчину живым, но с серьезными травмами.
Они эвакуировали Джахари в другое место, куда через сутки опять пришел слон. Коллеги убежали, а Джахари остался один на один с животным. На этот раз слон убил его.
«В ходе поисков был обнаружен Саиди, погибший от серьёзных травм, полученных в результате нападения слона», — подтвердил Чун Фу.
Как предположили эксперты, слон-вожак вернулся, чтобы защитить свое стадо.
