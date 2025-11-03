Чернышенко: Россия и Китай отобрали 15 проектов по развитию промышленности

Россия и Китай в этом году отобрали 15 научных проектов по приоритетным направлениям развития промышленности обеих стран, отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время визита в КНР.
Он затронул тему сотрудничества Москвы и Пекина в сфере науки и технологий, посещая Чжэцзянский университет (госуниверситет Китая в Ханчжоу). Российский политик подчеркнул, что взаимодействие двух стран в данном направлении развивается.
К слову, ранее Чернышенко, выступая на пленарном заседании Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств двух государств, прокомментировал контакты президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, отметив, что они имеют системный характер и основываются на высоком уровне доверия и взаимопонимания.