Ричмонд
+11°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чернышенко: Россия и Китай отобрали 15 проектов по развитию промышленности

Москва и Пекин развивают сотрудничество в сфере науки и технологий, подчеркнул вице-премьер РФ.

Источник: Аргументы и факты

Россия и Китай в этом году отобрали 15 научных проектов по приоритетным направлениям развития промышленности обеих стран, отметил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время визита в КНР.

Он затронул тему сотрудничества Москвы и Пекина в сфере науки и технологий, посещая Чжэцзянский университет (госуниверситет Китая в Ханчжоу). Российский политик подчеркнул, что взаимодействие двух стран в данном направлении развивается.

К слову, ранее Чернышенко, выступая на пленарном заседании Российско-Китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств двух государств, прокомментировал контакты президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, отметив, что они имеют системный характер и основываются на высоком уровне доверия и взаимопонимания.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше